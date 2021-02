Una vita anticipazioni: il patto segreto di Genoveva e Santiago

Che cosa ci fanno Santiago e Genoveva insieme nello stesso albergo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 9 febbraio 2021. Come avrete visto, alla fine Bellita e Cinta hanno scoperto tutta la verità sul film. Alfonso e la misteriosa donna che spiava la cantante, volevano vendicarsi proprio di lei. Pare che all’inizio della sua carriera, Bellita non sia stata del tutto onesta e abbia preso il posto, illecitamente, di quella che avrebbe dovuto essere la protagonista del balletto e delle opere di cui poi lei è stata la stella. Una vendetta arrivata con anni di ritardo che purtroppo ha coinvolto anche Cinta che mai avrebbe immaginato di essere un oggetto usato in questa sorta di guerra. Tutti i vicini tra l’altro, hanno scoperto quello che stava succedendo, avendo visto insieme a Bellita e alla sua famiglia il film…

Ma torniamo ad Acacias 38 con la trama dell’episodio di domani, 9 febbraio. In onda alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1121 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 febbraio 2021

Genoveva rivela a Santiago che Marcia si sta incontrando di nascosto con Felipe e l’uomo le dice che c’era da aspettarselo. Genoveva pretende che se ne vadano il prima possibile ma Santiago ha un piano e le dice che le cose saranno fatte a debito tempo, secondo quello che crede lui…

Alfonso davanti a tutti i vicini e agli amici di Bellita, dice che il film rappresenta proprio la sua storia, quella vera non quella che per anni i giornali e lei hanno raccontato. Margarita Lozano finalmente si può vendicare per i torti che ha subito in passato. E come si suol dire in questi casi: la vendetta è un piatto che va servito freddo. Margarita è la moglie di Alfonso ed è convinta di aver perso il suo ruolo e la grande occasione della sua vita a causa di Bellita. Ma la cantante nega ogni accusa.

Liberto e Rosina tornano a casa e ovviamente parlano di quello che è successo: non sanno che cosa pensare…Susana racconta a suo nipote e a Rosina che Armando le ha dato un ultimatum: vuole vivere questa storia alla luce del sole e non ha più intenzione di aspettare.

Bellita sembra essere molto provata da quello che è successo e si sfoga con la sua famiglia. Ramon pensa a un regalo speciale da fare al bambino di Lolita e Antonito.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 febbraio 2021.