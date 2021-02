Beautiful anticipazioni: Brooke costringe Hope a tacere, Thomas è scomparso

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 10 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della puntata di domani. Come avrete capito dalle ultime puntate della soap in onda in Italia, Hope sente un grande peso sulla coscienza ed è per questo motivo che vorrebbe dire a Ridge quello che è successo. In realtà lei sa ben poco di come sono andate davvero le cose. Ha solo visto Thomas cadere dalla balaustra, dopo la lite. Poi Charlie le ha detto che in quei fusti c’era dell’acido e allora, visto che il giovane Forrester è scomparso nel nulla, ha iniziato a pensare che fosse morto. Ma Thomas è davvero caduto nell’acido? Come avrete capito in realtà, la sera in cui Thomas è caduto mentre litigava con Hope, in quei fusti non c’era acido ma acqua. Dopo che Ridge aveva scoperto la presenza dell’acido, aveva chiesto che fosse subito portato via. Hope e Brooke però non lo sanno. Ed è per questo che la Logan ha fermato Brooke che stava per dire a Ridge quello che è successo alla Forrester. Hope non vuole segreti ma sua madre ha tergiversato…Steffy e Liam si occupano del magazzino e cercano di capire per quale motivo ci fosse l’acido. La ragazza si assicura che in futuro vengano usati altri metodi per il lavaggio dei macchinari, visto che l’acido è molto pericoloso…

Cosa succederà adesso? E soprattutto: se Thomas non è caduto nell’acido, che fine ha fatto? Perchè è scomparso nel nulla?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 febbraio 2021

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani ci rivelano che mentre Hope è pronta a dire tutto a Ridge, Brooke le fa notare che per lei sarebbe la fine. Verrebbe condannata per l’omicidio di Thomas e non avrebbe modo di vedere sua figlia crescere…

Steffy continua ad aspettare suo fratello che però non arriva. Intanto tra lei e Liam sembra esserci una ritrovata intesa che a quanto pare piace a entrambi. Hope si è allontanata molto da Liam in questo periodo e le sue scelte, potrebbero costarle davvero molto care…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 10 febbraio 2021.