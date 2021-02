Una vita anticipazioni: Marcia andrà in Brasile con Santiago?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 10 febbraio 2021? Qual è il patto segreto che Genoveva e Santiago hanno stretto? Non sappiamo ancora molto di quello che i due stanno tramando ma sembra evidente che la donna voglia Marcia lontano da Acacias 38 il prima possibile. Ma Santiago ha un suo piano in mente e dice a Genoveva che non deve insistere: sarà lui a decidere il da farsi. Nel frattempo ad Acacias 38 le domestiche continuano a parlare dello strano rapporto che c’è tra Marcia e Felipe: solo amici oppure lei sta tradendo suo marito? Bellita è davvero molto provata da quello che è successo con il film di Alfonso e spiega ai suoi familiari che le cose in passato non andarono come il regista e sua moglie hanno deciso di raccontare nella pellicola. Cinta è molto amareggiata visto che è stata lei a insistere per questo film e per avere il ruolo di protagonista. Adesso ha capito molte cose…

E adesso scopriamo le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 10 febbraio 2021. Domani vedremo l’episodio 1121, la seconda parte. Scopriamo quindi cosa sta per succedere…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 febbraio 2021

Per l’ennesima volta Ursula cerca di capire parlando con Agustina cosa ci sia tra Marcia e Felipe ma non ottiene le risposte che voleva avere. Susana parla con Carmen della proposta che Armando le ha fatto: questo ultimatum a convince poco, lei ha bisogno dei suoi tempi per decidere che cosa fare. Carmen però pensa che Armando abbia solo buone intenzioni e spiega all’amica che forse dovrebbe fidarsi e lasciarsi andare…

Genoveva torna ad Acacias 38 e fa visita a Felipe notando che l’avvocato è di nuovo di pessimo umore. Felipe, non immaginando neppure che dietro alla sua sofferenza ci sia Genoveva, si apre con lei. In lacrime le racconta che aveva iniziato a rivedere di nascosto Marcia ma che adesso le cose vanno di nuovo male visto che la brasiliana ha deciso di allontanarsi per stare con suo marito, anche se lo ama. Genoveva fa notare al suo amico che è arrivato il momento di voltare pagina. Ha già sofferto troppo a causa di Marcia e se ne deve fare una ragione: lei è spostata, la storia d’amore tra loro non potrebbe mai esistere. Tra l’altro Genoveva sa bene che Marcia sta per lasciare il Brasile, è questo l’ordine che ha dato a Santiago, ma quando succederà?

Santiago decide di affrontare Marcia e le dice che sa delle sue visite a Felipe…L’uomo le dice di non credere che lui sia stupido…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 10 febbraio 2021.