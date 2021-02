Una vita anticipazioni: Genoveva pronta a sedurre Felipe, si farà consolare?

Santiago non vuole passare per stupido e affronta Marcia che non sa cosa fare. Non può di certo negare l’evidenza anche perchè hanno visto tutti Felipe arrivare in locanda e andare in camera sua. Che cosa accadrà quindi adesso? Lei e Santiago se ne andranno davvero per sempre in Brasile come Genoveva ha chiesto all’uomo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 11 febbraio 2021.

Come avrete visto negli ultimi episodi di Acacias 38 è successo davvero di tutto: dalla proiezione del film che ha messo Bellita di fronte al suo passato, alla proposta di Armando. Susana sta ancora pensando a cosa fare. Nel frattempo Ursula prova a capire che cosa stia tramando Genoveva mentre Felipe inizia a credere che forse sia arrivato il momento di rassegnarsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani. Vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1122 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 febbraio 2021

Marcia capisce che c’è un solo modo per dimostrare a Santiago che si può fidare di lei: deve compiere i suoi doveri da moglie. Con un bacio gli promette che tra di loro andrà tutto bene e tornerà tutto come prima.

Bellita decide di andare a parlare direttamente con Alfonso per chiedergli di non mandare in giro il film che racconta una storia che non è vera. Al fianco di Bellita anche Araxanta che difende la sua signora. Ma a quanto pare il regista non ha nessuna intenzione di tenere nel cassetto la pellicola.

Marcia parla con Casilda e Fabiana di quello che potrebbe fare per dimostrare a Santiago che è una brava moglie e che ci tiene al loro matrimonio. Decide di preparare un tipico piatto brasiliano per farlo sentire a casa!

Genoveva non ha nessuna intenzione di dire a Ursula che cosa vuole fare con Felipe ma si prepara per fare un affondo…

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.