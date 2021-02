Beautiful anticipazioni: Thomas è vivo, la reazione di Brooke

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 12 febbraio 2021? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci raccontano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi ricchi di colpi di scena. Avrete visto che per Hope i giochi sono finiti: a Thomas non è successo nulla. Sarà anche vero che non è una assassina ma adesso il Forrester ha tutte le carte per dimostrare che è una bugiarda ed è su questo che punterà facendo le sue prossime mosse. Vuole far capire a Hope che in determinate circostanze, anche persone buone possono arrivare a mentire non riuscendo a comprendere quale sia la cosa giusta da fare. Dal suo punto di vista è la stessa cosa che sarebbe successa a lui con la piccola Beth ma sappiamo che le cose sono andate in modo totalmente diverso. Hope però è davvero turbata e distrutta dai sensi di colpa, così tanto, che potrebbe persino lasciarsi manipolare dalle parole di Thomas. Ridge intanto al momento non sa niente di quello che è successo tra Hope e Thomas ma si lascia tentare da una proposta di Shauna che ha qualcosa per lui…

Tra i due sembra che ci sia davvero un grande feeling, diventeranno presto più che amici? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 febbraio 2021

Ridge non ricevendo risposte da suo figlio inizia a credere che forse stia facendo dei passi indietro e non stia andando bene il suo percorso di recupero. Non immagina neppure quello che succede nella testa e nella vita di Thomas ma ha ragione su una cosa: il ragazzo è così ossessionato da Hope che arriverebbe a fare di tutto per lei…

Thomas fa un lungo discorso a Hope e non sembra essere intenzionato a fare qualcosa contro di lei, anzi…Nel frattempo da Hope arriva anche Brooke che era ormai convinta di essersi sbarazzata in qualche modo di Thomas e resta sbigottita nel rivederlo vivo e vegeto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 febbraio 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40.