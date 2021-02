Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe voltano pagina, è davvero finita?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 12 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano cosa accadrà nei prossimi episodi. Avrete visto che Santiago e Genoveva hanno scoperto che Felipe e Marcia si vedono di nascosto. Genoveva continua a fare finta di nulla in attesa che il brasiliano parta con sua moglie lasciando per sempre la Spagna. Santiago invece riceve le “coccole” di Marcia che le promette di essere una buona moglie. La ragazza quindi ha messo da parte i sentimenti che prova verso Felipe…

Intanto Susana continua a chiedersi che cosa fare con Armando. Liberto e Rosina la incoraggiano ma non è semplice prendere una decisione.

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di domani, in onda l’episodio 1122, seconda parte.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 febbraio 2021

Felipe distrutto dopo il faccia a faccia con Marcia riceve la visita di Genoveva che prova a distrarlo. Felipe sembra essere felice di avere una amica come la donna, non sa che però la causa di tutto il suo dolore è proprio nelle mosse della vedova…Genoveva suggerisce a Felipe un nuovo metodo per distrarsi: bere fa solo male, potrebbero invece decidere di andare insieme a ballare!

Ursula ascolta una strana conversazione tra Liberto e Genoveva. La donna parla della possibilità che Santiago e Marcia se ne vadano in Brasile, anche se ancora non sa come e quando. Liberto è felice che Genoveva stia aiutando Felipe in questo momento, non vuole che il suo amico entri di nuovo in qualche tunnel.

Tutti i vicini di casa di Bellita decidono di andare da lei per manifestarle solidarietà dopo la proiezione del film. Credono alla sua versione dei fatti e non vogliono che la pellicola infanghi la sua fama.

Mentre Felipe va a cena fuori con Genoveva, Marcia prepara una cena brasiliana per festeggiare con suo marito. Messa una pietra sulla loro relazione?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 febbraio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.