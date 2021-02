Una vita torna domenica: Ursula dirà tutto a Felipe tradendo Genoveva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 14 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 dove sta davvero succedendo di tutto. Avete infatti visto che Genoveva sta corteggiando Felipe che si lascia distrarre dalla sua amica, accettando anche l’invito per una cena e un ballo! Anche Marcia pensa di voltare pagina con Santiago e prepara per lui una buona cena brasiliana. Felipe e Marcia quindi sembrano essere destinati a stare separati. Ma si sa, ad Acacias 38 succede sempre di tutto e in questo caso vi consigliamo di non perdere di vista Ursula perchè potrebbe essere decisiva in questa story line…E poi ci sono anche Bellita e Josè che hanno ricevuto l’affetto di tutti i vicini e potrebbero quindi decidere di non partire per l’Argentina come stavano pensando di fare.

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di domenica con le anticipazioni. In onda il 14 febbraio 2021 l’episodio 1123 di Acacias 38. Vediamo le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domenica 14 febbraio 2021

Susana è così felice con Armando che sogna persino ad occhi aperti su di lui e persino il suo carattere aspro è addolcito. Nessuno si aspettava un simile cambiamento anche se Rosina e Liberto speravano che la presenza di un uomo nella sua vita le avrebbe ridato il sorriso. La serata di Genoveva e Felipe sembra essere andata nel migliore dei modi. Ma l’umore dell’avvocato viene guastato da una conversazione con Fabiana che continua a ricordagli che Marcia è sposata con un altro uomo.

Ramón e Carmen iniziano a informarsi sull’atteggiamento freddo di Lolita con il regalo che hanno fatto per il bambino. Si aspettavano una reazione sicuramente diversa.



Dopo la notizia che il film La vendetta di Margarita uscirà in tutto il mondo, i Los Domínguez sono considerati perduti, ma Jose propone di difendere l’onore della famiglia denunciando Carchano per diffamazione e insulti. Ursula continua a sentirsi inadeguata visto l’atteggiamento di Genoveva nei suoi confronti e pensa a un piano. Che cosa farà, potrebbe dire a Felipe che Genoveva ha organizzato tutto?



Marcia sembra avere intenzione di seguire il consiglio di Casilda e Fabiana di arrendersi a Santiago e dimenticare Felipe, al quale invierà un biglietto che rompe definitivamente il loro rapporto. Più tardi, quello che era il caposquadra di Andrade prepara una sorpresa per sua moglie: non ha dubbi che Marcia sarà felicissima e capirà che è giusto stare al suo fianco. Genoveva continua a premere per la partenza…

Vi ricordiamo che la puntata di Una vita andrà in onda nella sua nuova collocazione, ci aspetta quindi alle 15,30 dopo Il segreto.