Beautiful anticipazioni: Ridge non perdona le Logan ma Thomas ha un piano

Tra Shauna e Ridge dopo l’allontanamento che c’è stato con Brooke, potrebbe succedere qualcosa? Le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 15 febbraio 2021, ci rivelano quello che accadrà nell’appuntamento del lunedì. Shauna oltre a stare vicina a Ridge, si mostra anche ottima massaggiatrice e sa come giocare le sue carte. Tra i due si crea un feeling molto molto particolare…Brooke riflette su quello che è successo con Ridge. Il Forrester non può perdonare in nessun modo quello che Hope ha fatto ma non per l’incidente in se ma perchè non ha raccontato nulla al padre della persona che credeva fosse morta. E ben più grave è l’atteggiamento di Brooke che è sua moglie e avrebbe dovuto dirgli davvero tutto.

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 febbraio 2021

Liam non sapeva praticamente nulla di quello che era successo alla Forrester. Anche questa volta Hope ha preferito confidarsi con sua madre. Liam non sapeva dell’incontro a soprattutto non sapeva che la sua compagna pensava che Thomas fosse morto e che non ha neppure chiamato la Polizia. Chiaramente anche questa storia creerà non pochi disagi tra i due. E’ tempo di confronti anche tra Steffy e Thomas. La ragazza per la prima volta dice a suo fratello tutto quello che pensa…

Thomas nonostante tutto quello che è successo con Hope, essendo ancora ossessionato da lei, pensa che tra di loro potrebbe esserci un futuro… Rodge non sembra avere nessuna intenzione di perdonare Brooke: Hope non ha giustificazioni, avrebbe dovuto avvisare Charlie o chiamare i soccorsi e invece non lo ha fatto e ha taciuto per ore.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 15 febbraio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 e a seguire ci aspetta un nuovo episodio di Una vita.