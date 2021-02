Il segreto anticipazioni: Ramon potrebbe lasciare Marta dopo la scoperta del bambino?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica prossima? Come saprete ormai Mediaset ha deciso di dare spazio solo alla domenica alle puntate rimaste della soap spagnola. Per cui le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 21 febbraio 2021. Facciamo il punto della situazione anche perchè a Puente Viejo i colpi di scena non mancano. Marta ha scoperto di essere incinta ma ha subito capito che il figlio che aspetta potrebbe essere di Adolfo. Ne ha parlato con lui e non sa che Ramon ha ascoltato la conversazione e ha capito tutto. Francisca è riuscita a fermare l’uomo che stava cercando di uccidere Raimundo nel sonno; Emilia pretende di curare suo padre con le cure che vuole fargli fare ma la Montenegro non demorde…

Iñigo inizia a spiare Antoñita e, giunto al padiglione, vede Jean Pierre, l’amante di Isabel. Alicia diventa sindaco di Puente Viejo, con grande disappunto di don Filiberto! I Mirañar rientrano a Puente Viejo, ma Dolores è in ansia per la nipotina che è a Siviglia e soffre di coliche. Secondo lei, la colpa di tutto ciò è della nonna materna.

Marta deve annunciare la sua gravidanza…Ma la madre inizia a sospettare che forse, ci sia qualche segreto che non è stato ancora rivelato in merito a questa situazione. Cosa accadrà quindi nelle prossime puntate? Scopriamolo con la trama de Il segreto per la puntata di domenica 21 febbraio 2021.

Il segreto anticipazioni: la trama del 21 febbraio 2021

C’è grande fermento in attesa dei risultati delle elezioni. Nonostante i repubblicani sembrano aver vinto, non ci sono ancora notizie certe circa l’esito del voto per cui si attende con ansia anche in paese. Ci sono notizie contrastanti e le voci che arrivano sono molto diverse…

A Puente Viejo però le notizi e vengono confermate dal capitano Huertas: pare proprio che il re abbia perso e che la Spagna sia diventata una repubblica. Il capitano annuncia che il re sta per lasciare la Spagna alla volta di Parigi. Begona intanto si rende conto che tra le sue figlie c’è maretta. Nessuno le ha detto quello che è successo con Adolfo ma la donna si rende conto che ci sono dei problemi e cerca di capire di che natura. Tra l’altro Ramon, dopo aver ascoltato la conversazione tra Adolfo e sua moglie ha capito che il figlio che lei aspetta non è suo ed è entrato in crisi. Il matrimonio potrebbe finire?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 21 febbraio 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,20 circa, dopo Beautiful.