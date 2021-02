Beautiful anticipazioni: Wyatt e Sally a un passo dalle nozze ma Spencer ci ripensa

E alla fine Shauna riesce a fare quello che si aspettava e che avrebbe voluto fare anche tempo prima: Ridge è caduto tra le sue braccia. Sa bene che in questo momento lo stilista è più debole del solito ma vuole giocare le sue carte nel momento giusto. Cosa accadrà adesso, sta per nascere una nuova coppia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 18 febbraio 2021. Nella prossima puntata della soap americana vedremo come Shauna inizierà a riflettere dopo le parole di Quinn. La Fuller infatti dopo aver visto il bacio tra la madre di Flo e Ridge la mette in guardia: per il Forrester esiste una sola donna. Ma Quinn non conosce la storia come la conosce Shauna ed è per questo che la donna è fiduciosa. Anche Brooke si rende conto che l’errore commesso le costerà caro: sa che Ridge questa volta, non tornerà indietro. Ma sarà davvero così? Chi invece è pronto a dare una seconda occasione ed è ancora convinto che Hope possa provare qualcosa per lui è Thomas, che non vede l’ora di tornare a essere una famiglia, anche se è sempre esistita solo nella sua testa.

Scopriamo quindi i dettagli con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 febbraio 2021

Shauna è felice di come stiano andando le cose tra lei e Ridge mentre Brooke fa i conti con le sue bugie. Ha preferito proteggere sua figlia e ha perso l’uomo che ama…

Alla Spencer ci cambiano i ruoli e si dà un nuovo assetto dopo che Liam è tornato a lavorare nell’azienda di famiglia. Bill e Liam cercano di capire quale potrebbe essere il ruolo migliore per Sally, che presto farà parte della famiglia a sua volta. Ma non sanno che Wyatt sta attraversando un momento pieno di dubbi e ancora non sa se davvero, vuole sposare Sally…

Che cosa succederà? Lo scopriremo come sempre nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful in onda su Canale 5 alle 13,40 tutti i giorni.