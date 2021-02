Una vita anticipazioni: chi è davvero Santiago? Tutti i dubbi di Marcia

E alla fine Santiago sembra avere davvero il coltello dalla parte del manico con Genoveva che non riesce a convincerlo a lasciare la Spagna. La missione per la donna si complica sempre di più visto che dovrà sedurre Felipe mentre Marcia è ancora ad Acacias 38, ce la farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, domani in onda su Canale 5 l’episodio 1125 ( seconda parte). Nella puntata di Una vita del 18 febbraio 2021 vedremo la veglia funebre in commemorazione di Martin. Ricorderete che Casilda, quando è morto suo marito, aveva perso la memoria e non ha molti ricordi di quel momento. Con il passare del tempo però ha ricordato la sua dolcissima storia d’amore con il gigante buono…Manca poco all’inizio della cerimonia e Casilda è molto agitata, in chiesa infatti sono arrivati solo Marcia e Santiago e la domestica ha paura che gli altri se ne siano dimenticati…

Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 febbraio 2021.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 febbraio 2021

Casilda faceva male a preoccuparsi. Piano piano infatti arrivano alla commemorazione tutti i domestici e le persone che lavorano nel quartiere per ricordarlo con aneddoti e tanto amore perchè Martin era davvero benvoluto da tutti. Ma ci sono anche Ramon con Carmen, Lolita con Antonito, Liberto con Rosina…E arrivano anche Genoveva e Felipe…

Josè cerca di consolare Bellita che è ancora convinta che in tutto il mondo sarà mostrato il film che la diffama. Dal canto sto Emilio ha ancora paura che la cantante possa decidere di andare via portando anche Cinta in Argentina. Lolita riceve l’ennesimo regalo da parte di Ramon e finalmente gli spiega il motivo per il quale non era felice: vuole che suo figlio si guadagni tutto con le sue forze, non che trovi il denaro perchè suo nonno è stato così generoso con lui…

Genoveva consiglia a Felipe di cercare nuove distrazioni per dimenticare Marcia. L’uomo quindi le propone di andare a un evento insieme. Emilio ha un piano per fermare Alfonso e manda in scena Cinta e Camino…

Marcia continua a sospettare che Santiago non le stia raccontando la verità e gli fa delle domande per capire se davvero ricorda il suo passato. Il giovane però risponde in modo inaspettato e nella brasiliana crescono i sospetti…

Ma chi potrebbe essere Santiago se non il marito di Marcia, un fratello gemello?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 febbraio 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.