Beautiful anticipazioni: Shauna bacia Ridge, Quinn la mette in guardia

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 19 febbraio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles. Come avrete visto, si mettono molto male le cose per Brooke che è stata lasciata da Ridge e questa volta il Forrester non sembra avere nessuna intenzione di perdonare sua moglie per quello che è successo. Tacere la possibilità che Thomas potesse essere morto, è stata una cosa gravissima. Lei come avrebbe reagito se Ridge avesse fatto qualcosa di simile con Hope? La Logan sa bene che questa volta non sarà semplice recuperare il rapporto. Quello che non sa è che Shauna sta giovando al meglio tutte le sue carte e ha sedotto il bell’abbandonato che è caduto tra le sue braccia…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni che ci portano a Los Angeles…Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Wyatt prenderà una decisione sul matrimonio con Sally, si farà oppure no?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 febbraio 2021

E alla fine Shauna ha ottenuto quello che voleva: lei e Ridge si sono baciati. Ha saputo aspettare trovando anche il momento migliore per avvicinarsi a lui e ci è riuscita! Quinn ha assistito alla scena e decide di mettere in guarda Shauna. Anche se Ridge le potrebbe sembrare interessato, in realtà nel suo cuore c’è posto solo per una donna, e quella donna è Brooke. Le cose non cambieranno mai…

Liam cerca di ritrovare il suo posto nell’azienda mentre Wyatt è alle prese con un grande dubbio. Sono successe tante cose negli ultimi tempi e lui non sa se quello che prova per Sally è vero amore e soprattutto non sa se vuole davvero sposarla…Chi invece sembra avere le idee decise è Thomas. Il giovane Forrester crede ancora che tra lui e Hope possa nascere qualcosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 19 febbraio 2021.