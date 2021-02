Una vita anticipazioni: Marcia sospetta di Santiago. Che fine ha fatto Susana?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 19 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38, domani andrà infatti in onda l’episodio 1126 ( prima parte). Le domande di Marcia stanno mettendo in crisi Santiago che non riesce a capire perchè sua moglie continui a insistere. Nel frattempo Emilio e Josè stanno portando a termine il loro piano ma prima di andare via torna anche Alfonso che li trova con le mani nella marmellata, come si suol dire, e cerca di fermarli prima che possano portare via quello che volevano prendere, dalla pellicola ai bozzetti. Alla fine viene persino coinvolta la polizia, come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5, eccole per voi!

Appuntamento come sempre alle 14,10 continuate a seguirci per avere tutte le anticipazioni con le novità da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 19 febbraio 2021

Santiago non riesce a credere che Marcia abbia dei dubbi sulla sua identità ed è anche infastidito sulle tante domande che sua moglie continua a fargli. Marcia in lacrime però vuole sapere la verità ed ecco che Santiago le dice di avere una prova che dimostrerà che non sta dicendo bugie. Dal cassetto prende un sacchetto che contiene una pietra. A quanto pare Marcia la riconosce, si tratta di una agata azzurra… La ragazza sembra convincersi, quella pietra appartiene al passato, se Santiago non fosse chi dice di essere, non potrebbe saperlo…

Armando finalmente spiega a Susana perchè negli ultimi giorni il suo atteggiamento è cambiato. A quanto pare il re gli ha chiesto di partire per una missione…Si tratta di una cosa molto importante, una missione internazionale. Susana è stupita da questa rivelazione.

Cinta, Emilio e la famiglia di lei brindano per come sono andate a finire le cose con Alfonso, pensano di aver sistemato tutto. Susana, sconvolta dalla rivelazione che le ha fatto Armando, si allontana da lui…Intanto Santiago trova Genoveva per strada e la minaccia. La donna non sa che Ursula sta continuando a indagare andando per la sua strada e che ha fermato anche Marcia, chiedendole come mai lei e suo marito si fermeranno ad Acacias 38…Dopo l’incontro con Ursula, Marcia si sente male e Casilda cerca di aiutarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 febbraio 2021.