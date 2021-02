Beautiful anticipazioni: Wyatt lascia Sally che non la prende benissimo, cosa farà?

Siete pronti per la puntata di Beautiful in onda sabato 20 febbraio 2021? Non ci resta che raccontarvi tutto quello che succederà con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani, come sempre su Canale 5 alle 13,40. Di cose in questi ultimi episodi ne sono davvero accadute e molte altre ne accadranno. Ridge e Shauna stanno per diventare una coppia? Wyatt deciderà di lasciare Sally dopo averle chiesto di diventare sua moglie? E tra Liam e Hope dopo tutto quello che è successo con Thomas, come andranno le cose? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 20 febbraio 2021.

Vi ricordiamo che come sempre, oltre alla puntata di sabato, Beautiful andrà in onda anche domenica seguito dalle soap spagnole, prima Il segreto e poi Una vita. E adesso torniamo a Los Angeles con news e anticipazioni di Beautiful, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 febbraio 2021

Wyatt sembra essere travolto dai dubbi. Inizia a pensare che non ama Sally al punto da pensarla al suo fianco per tutto il resto della sua vita e non vuole sposarsi, come successo in passato, per poi vedere la sua storia d’amore finire dopo poco tempo. Per cui decide che forse è meglio per tutti annullare questo matrimonio. Il giovane però non ha fatto forse i conti con Sally che potrebbe non avere nessuna intenzione di rinunciare alle nozze…Ma la colpa del ripensamento di Wyatt è stata anche la sua, deve ammetterlo. Wyatt non ha affatto gradito che la ragazza lo chiamasse Liam. Un errore veniale certo, che però per il giovane significa molto.

Brooke inizia a pensare che Shauna potrebbe approfittare di questo momento di debolezza di Ridge per intromettersi nella loro vita. E a quanto pare non sbaglia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.