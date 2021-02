Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna nuovo amore, Brooke già dimenticata

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 21 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama di domani. Come avrete capito, Ridge non ha nessuna intenzione di perdonare Brooke per quello che è successo. Ha messo in chiaro le cose e non vuole, almeno per il momento, neppure provare a comprendere il perchè delle azioni di sua moglie. Trova inconcepibile che Brooke abbia potuto mentire anche solo per qualche secondo su quello che era successo a Thomas e non le perdona quello che ha fatto. Brooke si rende conto che il suo matrimonio è a rischio e allo stesso tempo si rende conto che questa volta le cose sono diverse visto che Ridge ha trovato subito una spalla sulla quale piangere. Parliamo di Shauna che continua a stare molto vicina allo stilista…Tra i due c’è una bella sintonia che a quanto pare, potrebbe presto trasformarsi anche in altro; Shauna ci lavora da mesi e a quanto pare è arrivato il momento per fare l’affondo finale e far capire a Ridge che ci può essere anche un’altra donna nella sua vita.

Alla Spencer intanto Liam e Bill pensano a quello che possono fare anche con Sally che entrerà a far parte della famiglia. Ma non sanno che Wyatt ha deciso di rimandare il matrimonio e prendersi del tempo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 febbraio 2021

Tra Ridge e Brooke le cose vanno ancora male. Ridge continua a trascorrere il suo tempo a casa di Eric. Dopo l’ennesimo litigio con quella che presto potrebbe diventare la sua ex moglie, il Forrester trova nuovamente pace tra le braccia di Shauna. Sta nascendo una nuova coppia a Los Angeles? Eric aveva chiesto a Ridge di provare a lottare per il suo matrimonio ma questa volta il Forrester non cede: non vale più la pena battersi per la Logan…

Vi ricordiamo che la puntata di Beautiful di domenica ci aspetta intorno alel 14 come sempre su Canale 5.