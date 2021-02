Beautiful anticipazioni: Shauna pronta a giocarsi tutti gli assi con Ridge, Brooke impaurita

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 23 febbraio 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, martedì 23 febbraio. Come avrete visto negli ultimi episodi è successo di tutto. Ridge e Brooke si sono lasciati e lo stilista si è avvicinato a Shauna che nelle ultime settimane aveva premuto sull’acceleratore per quello che riguarda il corteggiamento…Tra i due c’è un certo feeling e Brooke ha subito capito che fa bene a stare attenta. Shauna potrebbe essere molto molto pericolosa. Nel frattempo Liam è tornato a lavorare alla Spencer mentre Thomas continua a essere ossessionato da Hope…Wyatt invece continua a pensare che Sally non abbia dimenticato il suo passato con Liam e non sa se sposarla o meno..

E nelle prossime puntate che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio dalle puntate americane della soap di Canale 5. Eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 23 febbraio 2021

Steffy non sembra avere nessuna intenzione di mantenere la tregua che c’era tra lei e Hope. Ha il dente avvelenato e non riesce a credere che la Logan dopo aver pensato che Thomas potesse essere morto, abbia taciuto. Stenta davvero a credere che sia arrivata a tanto ma le manifesta tutta la sua rabbia. Non solo. La Forrester accusa Hope di aver manipolato come meglio sapeva fare, anche Thomas. Senza le sue strane promesse il giovane stilista non le avrebbe mai concesso la custodia del piccolo Douglas. Per Steffy, tutto questo è davvero inconcepibile.

Shauna continua a credere di avere tutte le carte da giocare con Ridge anche se Quinn l’ha messa in guardia. La mamma di Flo però pensa che questo sia il momento giusto per colpire e affondare Ridge. Ha bisogno di una donna che gli sia devota e lei lo è!

Appuntamento a domani quindi con una nuova puntata di Beautiful assolutamente da non perdere…