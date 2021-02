Una vita anticipazioni: Marcia sospetta e indaga ma Santiago mente. Chi è davvero?

Che cosa sta per scoprire Marcia sulla vera identità di Santiago? Ma come è possibile che l’uomo le ricordi così tanto il suo vero marito? Genoveva ha trovato un uomo così tanto somigliante al vero marito di Marcia che però non ricorda del loro passato e non ha la famosa cicatrice che la brasiliana ricorda? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci portano ad Acacias 38 per la prima parte dell’episodio 1128. Una vita torna domani, 23 febbraio 2021 e le nostre anticipazioni ci raccontano proprio quello che accadrà in questo nuovo appuntamento con la soap di Canale 5.

Marcia ha parlato dei suoi sospetti con Casilda ma la domestica stenta a credere che Santiago possa essere un altro uomo. E poi perchè mentire? L due ragazze neppure immaginano che dietro a tutto questo c’è lo zampino di Genoveva. Nel frattempo la donna continua a manipolare tutti a modo suo, anche Felipe con il quale è sempre più vicina…

Ma cosa succederà nella puntata di Una vita di domani? Ecco le anticipazioni con le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 febbraio 2021

Agustina racconta a Fabiana quello che è successo nel suo ultimo incontro con Ursula e le dice della disperazione della donna nel vedere anche le foto di Mateo e Telmo. Fabiana sa bene che Ursula può essere disposta a tutto e che ha una mente diabolica. In questo caso però non sa ancora che cosa pensare. La donna è impazzita? Agustina non sa che cosa fare: dovrebbe dire quello che è successo a Felipe? Ha paura che il suo padrone potrebbe reagire molto male e fare qualcosa di brutto contro la Dicenta…

Rosina e Liberto parlano di quello che sta succedendo tra Armando e Susana ma questa volta davvero non sanno come aiutare la sarta…Bellita decide di incontrare il suo avvocato la quale presenta le sue perplessità. Ha paura che Margarita la moglie di Alfonso possa reagire male e diffamarla di nuovo. Cinta intanto è ancora molto depressa per quello che è successo ed Emilio continua a credere che in parte sia anche colpa sua per questo vorrebbe fare qualcosa per la sua fidanzata.

Marcia non riesce a mentire e manifesta tutti i suoi dubbi a Santiago che le dice di essere deluso e amareggiato per il fatto che sua moglie, la donna che ama, abbia questi sospetti.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 febbraio 2021.