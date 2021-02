Beautiful anticipazioni: Hope distratta da Thomas si allontana da Liam, sta per finire?

Tutti pronti per la puntata di Beautiful in onda domani, 26 febbraio 2021? Come sempre non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Come avrete visto, gli equilibri potrebbero cambiare da un momento all’altro. Liam sembra non capire più sua moglie, troppo presa dalla vicenda legata al piccolo Douglas. Chi lo capisce bene è invece Steffy che potrebbe tornare a far parte della sua vita. Così vorrebbe Thomas che sogna un futuro molto diverso per tutti e quattro: sua sorella di nuovo con Liam, mentre lui è pronto a costruire una nuova famiglia con Hope. L’ossessione del Forrester per la giovane Logan non si è placata, anzi…

Steffy e Liam parlando di quello che sta succedendo tra Thomas e Hope. La Forrester gli spiega che deve andare avanti ance se non può perdonare suo fratello ma che Thomas è ancora ossessionato da Hope. Liam è convinto che questa volta sua moglie non si lascerà manipolare, rendendosi conto che Thomas è arrivato quasi a torturarla, psicologicamente…

E domani, cosa vedremo nella prossima puntata? Ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 febbraio 2021

Brooke è ancora turbata per tutto quello che è successo ma, nonostante sa bene che potrebbe perdere Ridge o forse lo ha già perso, non indietreggia rispetto al pensiero che ha di Thomas. Ha un faccia a faccia con lo stilista e ribadisce il suo punto di vista: il ragazzo è pericoloso, ha ossessioni. Potrebbe ancora fare del male a Hope ma anche a Douglas per un semplice motivo: perchè è malato…

Liam e Hope sono sempre più distanti. Spencer non riesce proprio a capire perchè sua moglie continui nella sa battaglia mentre lei, pur di stare al fianco del bambino, resta accanto anche a Thomas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 26 febbraio 2021 alle 13,40 come sempre, su Canale 5.