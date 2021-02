Una vita anticipazioni: per Marcia c’è la prova delle fedi, chi è davvero Santiago?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 26 febbraio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. In onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1129 di Acacias 38. Come avrete visto, mentre Marcia cerca di capire se al suo fianco c’è davvero il suo Santiago, l’uomo che aveva sposato prima di conoscere Andrare, Felipe sembra avere voltato pagina al fianco di Genoveva. Tra i due ufficialmente non c’è nulla ma la loro intesa è sotto gli occhi di tutti, tanto che anche i vicini ipotizzano che presto potrebbero fidanzarsi. Intanto Genoveva ha anche altro a cui pensare: Ursula sembra essere impazzita e pronta a vendicarsi contro tutti. E’ una vera e propria mina vagante e va tenuta a bada.

E ora ecco le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 26 febbraio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5 dopo Beautiful.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 febbraio 2021

Marcia, pronta a credere a Santiago, recupera le sue fedi nuziali, che erano state impegnate. Suo marito non poteva conoscere questo dettaglio ma a quanto pare, questa mossa, sarà decisiva. Ma quando mette la fede al dito di suo marito, si rende conto che gli va davvero molto grande. Santiago vede che sua moglie è sconvolta e le dice che non deve preoccuparsi. Questa cosa non ha nessuna importanza, significa solo che è più magro rispetto a prima…Marcia è molto preoccupata mentre suo marito la lascia da sola..



L’incontro con la stampa avviene per celebrare il ritorno della nave dal Marocco, ed è un successo. Genoveva è la vera star dell’incontro, Felipe, Liberto e Ramon sono felicissimi di come sono andate le cose e del successo ottenuto. Felipe e Genoveva, poi, festeggiano con affetto quanto sia andato bene l’incontro.

Susana è ancora depressa per come sono andate le cose con Armando ma c’è una sorpresa: a casa arriva un biglietto, l’uomo vuole che la sarta lo raggiunga. Ma Susana non sembra essere entusiasta della cosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 26 febbraio 2021 su Canale 5.