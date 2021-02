Beautiful anticipazioni: Brooke accetta la proposta di Ridge o sceglie il divorzio?

Pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 febbraio 2021? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Quali saranno i nuovi colpi di scena in arrivo a Los Angeles? Che cosa succederà tra Ridge e Brooke si sistemeranno le cose o questa volta lo stilista si lascerà travolgere dalla passione per un’altra donna? Liam e Hope si stanno allontanando senza neppure rendersene conto. Il giovane Spencer sa bene che Thomas ha una pessima influenza sulla sua compagna ma non sa come agire visto che Hope sembra essere focalizzata solo sul piccolo Douglas…

Come avrete visto alla fine Ridge ha capito che forse vale la pena dare una nuova possibilità a Brooke. Ma sua moglie deve essere pronta a coglierla. Ridge le ha chiesto di perdonare Thomas per quello che ha fatto con la piccola Beth. La Logan è pronta a farlo?

Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 febbraio 2021

Nonostante tutto quello che è successo nelle ultime settimane, Ridge si sente ancora legato a Brooke. Ci tiene a lei e vuole salvare il matrimonio. Shauna non immagina che l’uomo sia pronto a tornare con la Logan e parla invece con Quinn del sentimento che la lega allo stilista. La mamma di Flo si sta innamorando di Ridge ma non si rende conto che l’uomo non prova per lei le stesse cose. Come potrebbe reagire di fronte alle rivelazioni fatte da Ridge che a quanto pare, è pronto a tornare con sua moglie?

Intanto la Logan deve prendere la decisione: vuole perdonare Thomas per rimettere insieme i cocci del suo matrimonio? Shauna intanto è convinta che Ridge stia per firmare i documenti del divorzio. Al contrario Brooke sa che c’è stato qualcosa tra Ridge e Shauna e non l’ha presa affatto bene…

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.