Una vita anticipazioni: Marcia ha una crisi respiratoria, muore?

Che cosa succederà nella puntata di domenica di Una vita? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica, 28 febbraio 2021. Una vita torna nel pomeriggio di Canale 5 alla domenica con un episodio di 50 minuti circa. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama dell’episodio 1130 di Acacias 38. Come avrete visto Marcia continua a sospettare che Santiago non sia suo marito e l’uomo non sa come fare per dimostrare che si sta sbagliando. Genoveva deve anche fare i conti con il mental break down di Ursula che sembra essere realmente impazzita. Per fortuna Felipe non sospetta nulla e Genoveva può continuare a tramare nel buio come ha fatto fino a questo momento.

Mentre Emilio e Josè parlano dei possibili progetti futuri per Cinta, arriva la ragazza che non sembra in nessun modo essere intenzionata a riprovare nelle vesti di attrice o ballerina. Josè però vorrebbe che sua figlia di concentrasse sul suo futuro, avendo un grande talento. Josè consiglia a sua figlia di seguire il suo istinto e fare quello che pensa sia meglio per lei. Susana ha deciso di partire per Genova, per andare a trovare suo figlio Simon che vive lì con Elvira e per questo, per scusarsi con Casilda per come si è comportata negli ultimi giorni, vorrebbe organizzare una piccola festicciola. Rosina quindi inizia a organizzare insieme a Casilda una merenda per le vicine di casa in vista della partenza di Susana.

Mentre Marcia sta dormendo fa un sogno. Vede Felipe e gli dice che lo ama e che pensa sempre a lui. L’uomo le chiede se davvero Santiago sia suo marito…Marcia si sveglia di soprassalto…La ragazza quindi decide di parlare con Casilda di quello che ha scoperto in merito alle fedi e del fatto che vada grande a suo marito. La domestica le dice che Santiago deve per forza essere suo marito, non può essere altrimenti.

Agustina è felice di sapere che Felipe sia contento e l’avvocato le dice che al fianco di Genoveva le cose vanno meglio.

Susana e le altre signore di Acacias 38 partecipano alla merenda quando improvvisamente arriva Armando che spiega il motivo della sua assenza. E’ vero che deve partire per la missione ma ha chiesto al Re di poter portare anche Susana. La donna è pronta ad accettare ma solo se prima lui la sposerà!

Genoveva fa in modo che Marcia arrivi a casa di Felipe e trovi la porta aperta. La ragazza quindi vede lei e l’avvocato baciarsi e si sente male per strada. Marcia ha una crisi respiratoria, che cosa le succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 28 febbraio 2021 vi ricordiamo che si va in onda alle 15,20 su Canale 5.