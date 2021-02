Il segreto anticipazioni: Ramon scopre tutto, cosa fa con Marta?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 7 marzo 2021? Lo scopriamo subito con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domenica prossima su Canale 5. Marta è nei guai, come andrà a finire la sua tresca con Adolfo? Nelle prossime puntate ne vedremo davvero delle belle.

Ma facciamo il punto della situazione per capire dove eravamo rimasti…Huertas mette in allarme Alicia dicendole che potrebbe trovarsi in serio pericolo. Il capitano ha ragione in quanto gli Arcangeli si riuniscono e Isabel (uno dei membri della setta segreta) propone un attacco ancora più forte rispetto a quello de La Puebla. La sparizione di Iñigo non si risolve ancora e anche la Guardia Civile inizia ora ad indagare sul caso.

Hipolito quasi non riesce a tenere a bada la madre Dolores, ormai fuori controllo a causa del mal di stomaco della nipotina Belen. La mamma di Marta e Rosa ha capito che tra le due sorelle è successo qualcosa e inizia a sospettare che tutto nasca da una relazione. C’è un uomo di mezzo…Ramon ha scoperto che il figlio che aspetta Marta, potrebbe essere figlio di Adolfo...

Ma vediamo che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto, ecco per voi le anticipazioni per il 7 marzo 2021.

Il segreto anticipazioni: la trama del 7 marzo 2021

Tutta la tensione che è stata accumulata nell’ultimo periodo riemerge. E così Ramon e Adolfo fanno a pugni. Ramon ha infatti scoperto che il figlio che Marta aspetta è del marito di Rosa e non può lasciar passare questa situazione. E’ anche per questo che Marta avrebbe voluto lasciare prima possibile Puente Viejo, per evitare tutto questo.

Ma Ramon non ha intenzione di lasciare Marta, nonostante le recenti scoperte e presto inizierà una nuova story line che vedrà l’uomo molto cambiato rispetto alla persona pacata che avevamo conosciuto nelle precedenti puntate della soap spagnola…

Appuntamento quindi alla prossima domenica su Canale 5 come sempre dopo Beautiful.