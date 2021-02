Una vita anticipazioni: Felipe scopre le losche trame di Genoveva?

Come sta Marcia dopo la crisi respiratoria che ha avuto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in ona domani, 29 febbraio 2021. Siamo arrivati all’episodio 1130 e stiamo per scoprire che cosa accadrà a Marcia. La ragazza è stata subito soccorsa dai vicini e da suo marito ma nessuno sa che la giovane brasiliana si è sentita male per colpa di Genoveva. La donna infatti le ha teso una trappola e lei ha visto Felipe mentre stava appunto baciando la ricca signora. I polmoni di Marcia sono molto compromessi, che ne sarà di lei? Nel frattempo Genoveva sembra aver ottenuto quello che voleva: Felipe è caduto nella sua trappola, si è lasciato sedurre…

Cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 marzo 2021

Mentre Fabiana e gli altri si occupano di Marcia, che non riesce più a respirare, Genoveva continua la sua opera di seduzione con Felipe. Lo bacia con grande passione ma l’uomo prova a resistere. Nel frattempo anche Santiago prova a intervenire per salvare sua moglie ma la situazione sembra essere davvero complicata.

Casilda rivela alle domestiche la grande novità: Susana è partita con Armando ma non è questa la vera notizia. Sembra che la sarta prima di partire si sia spostata con l’uomo…Fabiana e Agustina pensavano che Susana fosse partita alla volta dell’Italia per trovare suo figlio ed Elvira e invece…Mentre Marcia ha cercato di morire, senza usare il suo inalatore Felipe e Genoveva hanno fatto l’amore. Nessuno immagina che Marcia ha capito quello che stava succedendo tra loro.

Marcia si riprende e suo marito le promette che non permetterà che le succeda mai nulla. Santiago la invita a pensare che per loro c’è un futuro roseo insieme. Marcia non può che ringraziare l’uomo che si sta prendendo cura di lei…Casilda va a fare visita a Marcia…Felipe non sembra avere il minimo sospetto e pensa che Genoveva sia davvero cambiata. Neppure immagina tutto quello che la donna sta tramando alle sue spalle.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 1 marzo 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.