Beautiful anticipazioni: Thomas cerca di conquistare ancora Hope, ce la farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 marzo 2021? Il nuovo mese si apre in Italia all’insegna della moda: si ricomincia infatti da una sfida. Thomas ha proposto a suo padre di non scegliere senza valutare, quale collezione realizzare. Ha quindi proposto allo stilista di fare una sfida, come si faceva anche in passato, per scegliere chi tra Hope e Steffy merita di avere la meglio. Thomas chiaramente con questa mossa spera di poter passare più tempo possibile con la Logan, essendone totalmente ossessionato. Liam si è reso conto di questa cosa e non vuole che la sua compagna lavori con Thomas. Ma Hope negli ultimi giorni è molto cambiata e non sembra rendersi conto di quello che succede intorno a lei, troppo concentrata su tutta la vicenda legata al piccolo Douglas.

Steffy invece sembra essere felice di poter fare una sfida per dimostrare che il suo lavoro vale di più di quello di Hope. Ma chi avrà la meglio? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful in onda domani, vedremo Steffy molto preoccupata per quello che sta succedendo. La ragazza infatti pensa che suo fratello non si concentrerà sul lavoro ma che sta cogliendo questa opportunità solo per stare più tempo al fianco di Hope mentre lei ci tiene moltissimo a questa sfida tra collezioni.

Thomas ha ottenuto quello che voleva: suo padre e Brooke stanno per divorziare. Il giovane si mostra dispiaciuto ma in realtà non lo è affatto. Vuole però dimostrare a suo padre che lui, a differenza di Brooke che non sa perdonare, lo ha invece fatto con Hope. E’ per questo che ci tiene a lavorare con lei alla nuova collezione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 2 marzo 2021.