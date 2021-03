Beautiful anticipazioni: Thomas e Liam si scontrano ma Hope non capisce

Steffy ha capito il gioco che Thomas sta facendo e anche Liam sembra essersi reso conto di quello che il Forrester vuole fare. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 marzo 2021. Come avrete visto, Liam ha voluto essere molto chiaro con Hope: il fatto che lei lavori al fianco di Thomas per la nuova collezione non è affatto una cosa saggia. Ed è per questo che è arrivato il momento di mettere dei paletti, a prescindere dal rapporto che c’è con il piccolo Douglas. Ma Hope sembra essere in grado, a suo dire, di gestire questa situazione. Non si è resa conto invece, che proprio come pensano Liam e Steffy, la mossa di Thomas serve solo, per l’ennesima volta, a manipolare la ragazza…

Capirà quello che sta succedendo realmente? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 marzo 2021

Anche Wyatt dà ragione a Liam e pensa che sia una follia che Hope e Thomas, dopo tutto quello che è successo, possano lavorare insieme. A quanto pare la sola a non capire quello che sta accadendo è Hope che invece, dopo quello che è successo con l’acido a quanto pare, e le sue bugie, vede il Forrester sotto un altro punto di vista…

Liam però questa volta vuole affrontare di petto la situazione e mette sul tavolo le sue perplessità parlando con Thomas. Il giovane si dice sorpreso da questa situazione, vuole solo aiutare Hope co la sua collezione, si tratta di lavoro, è una questione diversa. Ma Liam non la pensa allo stesso modo…Thomas sa bene come usare i suoi argomenti con Hope e le fa capire che lavorare insieme non è sbagliato. Lei accetterà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 4 marzo 2021.