Una vita anticipazioni: il dubbio di Ursula, Cayetana è davvero morta nell’incendio?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 4 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci portano ad Acacias 28! In onda la seconda parte dell’episodio 1132 della soap spagnola sempre amatissima. Avrete visto che Marcia, dopo esser stata molto male, ha deciso di lasciarsi alle spalle i dubbi, e per questo vuole pensare a una nuova vita al fianco di Santiago. Tutto quello che l’ha lasciata perplessa fino a questo momento non le interessa più. Ha visto che Felipe si è rifatto una vita al fianco di Genoveva ed ecco quindi che anche lei ha deciso di andare avanti. Ne parla con Casilda e le confida quello che vuole fare…

Non ci resta che scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco per voi le ultime da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 marzo 2021

Ursula è davvero in preda a una crisi. Per questo continua a credere che la sua ex padrona, Cayatena possa essere viva. Vuole capire che cosa è successo nell’incendio e va da Fabiana a chiedere che cosa ne è stato della donna. Fabiana è la madre di Cayetana ed è da lei che la donna vuole sapere se davvero la donna sia morta…Fabiana stenta a credere che Ursula stia arrivando a tanto. Fabiana va in crisi dopo le domande della Dicenta.

Liberto sembra essere molto affascinato dalla nipote di Armando che sicuramente è una donna fuori dal comune. Casilda torna a casa da Rosina e la trova vestita da uomo: le dice che carnevale è passato ma che cosa vuole fare la sua signora? A quanto pare Rosina inizia a essere gelosa della nipote di Armando e vuole farsi notare a modo suo…

Genoveva vorrebbe ufficializzare anche pubblicamente la relazione con Felipe ma l’avvocato al momento non ritiene questa cosa opportuna. La donna chiaramente non gradisce questo atteggiamento da parte di Felipe.

Ursula continua a essere convinta del fatto che Cayetana sia viva e si aspetta di rivederla. Santiago invece minaccia ancora Genoveva.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 4 marzo 2021.