Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tutti pazzi per Maite ma che cosa nasconde?

Marcia e Felipe hanno un faccia a faccia molto forte. La ragazza lo mette di fronte alle sue responsabilità: ama Genoveva, questo vuol dire che l’amore che ha provato per lei era passeggero. Ma l’avvocato non sembra pensarla in questo modo, si allontanerà dalla bella vedova? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 5 marzo 2021. Che cosa sta per accadere ad Acacias 38? In onda domani la prima parte dell’episodio 1132 della soap spagnola con i colpi di scena che non mancano mai! Marcia e Felipe hanno parlato pubblicamente e questo ha fatto si che diverse persone assistessero alla scena, da Ramon a Felicia. Felipe ha precisato che tra lui e Genoveva non c’è nessuna relazione formale ma che si tratta solo di una frequentazione. Marcia però non ci sta…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 marzo 2021

Josè ha delle buone notizie per la sua famiglia. In attesa di scoprire quale sarà la decisione presa da Cinta, ci pensa lui a fare carriera nel mondo del teatro! Ha infatti ricevuto una parte da protagonista, una bellissima notizia che fa felici sia Bellita che Cinta. Jacinto e Marcelina tornano dal paese con una notizia: La Remigia era viva! E offrono le costolette di agnello. Santiago intanto fa di tutto pur di conquistare Marcia e di farle capire che possono vivere in modo sereno insieme.

Tutti gli abitanti di Acacias sono felicissimi per l’arrivo nel quartiere di Maite. L’artista sta per ricevere i suoi lavori da Parigi e invita i vicini a visitare lo studio. Tra l’altro le domestiche scoprono che Araxanta parla anche il francese e ne restano davvero molto affascinate. Rosina invece, molto gelosa della nipote di Armando, cerca di imitare Maite. Durante un pomeriggio al ristorante Maite e Camino si incontrano.

Fabiana e Agustina si sono rese conto che Ursula sta sempre peggio e che non ragiona più ma non sanno che cosa fare di fronte a questa situazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 5 marzo 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.