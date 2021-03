Beautiful anticipazioni: l’ossessione di Thomas scoperta da Hope e Liam

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani sabato 6 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto Hope non si lascia abbindolare così facilmente da Thomas e anche Liam non ha nessuna intenzione di permettere al Forrester di dire la sua nella vita di Hope come se fosse un oggetto. Tra l’altro Liam ha anche chiesto aiuto a Steffy: vuole dimostrare in tutti i modi che il Forrester non è cambiato. L’unico a fidarsi di Thomas è Ridge che a causa sua ha anche divorziato da Brooke, sempre più amareggiata per quello che è successo. Ma torniamo a noi: che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 marzo 2021

Liam e Hope non si aspettavano di certo di trovare in casa di Thomas Zoe. La ragazza però, si sente di raccontare quello che sta succedendo e dice a Liam che Thomas è ancora ossessionato da Hope e che vuole fare di tutto pur di averla al suo fianco. Nel frattempo Thomas, ignaro di tutto quello che sta succedendo a pochi chilometri da dove si trova, racconta a Eric che cosa vuole fare e quale sia il suo piano di azione nell’organizzazione della sfida tra Steffy e Hope. Non immagina però che la Logan sia andata di testa sua a cercare una verità che potrebbe di nuovo, cambiare tutto…Nonostante Hope abbia bisogno dello stilista per la sua collezione, la Logan non ha nessuna intenzione di chiedere a Thomas, almeno per il momento. Il piano del giovane figlio di Ridge non sta quindi funzionando come lui si aspettava?

Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful. Nel frattempo appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere della soap di Canale 5!