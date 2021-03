Beautiful anticipazioni: Zoe decide di aiutare Liam e Hope contro Thomas?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 7 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano però la trama della puntata di lunedì. Beautiful infatti domenica non andrà in onda. La programmazione di domani cambia all’ultimo minuto infatti su Canale 5 alle 14 andrà in onda la Santa Messa di Papa Francesco. A seguire poi vedremo Il segreto e anche Una vita. Ancora per poco perchè dal mese di aprile, probabilmente dopo Pasqua, nel pomeriggio domenicale di Canale 5 tornerà Barbara d’Urso con Domenica Live che si allunga e parte intorno alle 15. Ma torniamo a Los Angeles. Come avrete visto Liam non ha nessuna intenzione di lasciate che Thomas manipoli Hope e questa volta vuole prendere in mano le redini della situazione. Ma Hope non ha ancora uno stilista per la sua collezione e Thomas sembra essere pronto a occuparsene. Brooke chiaramente non appoggia sua figlia, mentre si lecca ancora le ferite per la fine del suo matrimonio con Ridge.

Ma adesso torniamo alle anticipazioni: che cosa succederà nella puntata di Beautiful che torna quindi lunedì?

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 8 marzo 2021

Brooke cerca di far capire a Hope che non può e non deve fidarsi di Thomas. Il ragazzo sa essere pericoloso perchè ha qualcosa che non va. Di questo la Logan è più che convinta. E dello stesso avviso è anche Liam che ha intenzione di dimostrare quanto Thomas sia una brutta persona. Per questo motivo chiede a Zoe di aiutarlo per far capire a Hope che non può e non deve fidarsi del Forrester. Brooke non ha dubbi: Thomas è uno psicopatico dal quale stare alla larga. Per questo la donna vorrebbe che Ridge se ne rendesse conto e richiedesse l’aiuto di una persona specializzata.

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate, Hope si lascerà guidare da Liam o ancora una volta cadrà nelle trappole di Thomas? Appuntamento quindi a lunedì per capire come andrà a finire.