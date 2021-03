Una vita anticipazioni: tra Felipe e Marcia finisce davvero così?

Cambia la programmazione di Canale 5 domenica 7 marzo 2021. Alle 14 infatti andrà in onda in diretta la messa di Papa Francesco dall’Iraq. Per questo motivo oggi non vedremo Beautiful e vedremo invece una puntata più breve di Una vita, che non avrà la classica durata di 45 minuti, come succede la domenica ma durerà circa 25, come accade invece durante la settimana. Cosa accadrà quindi nella puntata dell’8 marzo 2021 di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani, 8 marzo 2021.

Come avrete capito nelle ultime puntate della soap spagnola, Genoveva e Felipe ormai sono molto intimi. Gli amici dell’avvocato gli consigliano di ufficializzare questa relazione e in fondo anche lui vorrebbe farlo. Ma nel suo cuore, sente ancora che c’è qualcosa che lo lega a Marcia. Anche la brasiliana è ancora innamorata di Felipe ma adesso vuole voltare pagina al fianco di Santiago che tra l’altro le ha fatto anche delle bellissime sorprese…Intanto le domestiche sono preoccupate per la salute mentale di Ursula che potrebbe davvero arrivare a fare di tutto.

Ma scopriamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita in onda domani. L’8 marzo 2021 vedremo l’episodio 1134, la prima parte, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama dell’8 marzo 2021 ( episodio 1134 prima parte)



Bellita racconta ad Araxanta dell’incontro avuto con Margarita. Le cose non sono andate affatto bene. La domestica non aveva dubbi…Liberto, Antonito, Felipe e Ramon si incontrano per parlare di affari. All’incontro partecipa anche Josè che ormai è sempre più assorbito dal suo nuovo impegno con il teatro e vuole dimostrare a Cinta quello che ha imparato. Rosina ha paura che Liberto si possa innamorare della nipote di Armando mentre Marcia cerca di scoprire qual è la sorpresa che Santiago le sta preparando. Genoveva cerca di farsi amica Felicia, anche per capire che cosa pensano le donne di Acacias 38 di lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 marzo 2021 su Canale 5.