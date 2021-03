Beautiful anticipazioni: Liam si allea con Steffy e Zoe, il suo piano funziona?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 10 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Facciamo il punto della situazione prima di passare alle anticipazioni. Liam ha deciso di allearsi con Zoe per cercare di capire qual è il piano di Thomas. Ma la ragazza sta facendo il doppio gioco ? E’ dalla parte di Thomas o dalla parte di Liam, che cosa vuole davvero? Brooke ha cercato in tutti i modi di far capire a Hope che Thomas è uno psicopatico e che in nessun modo lei si deve fidare di quello che lui le dice…Hope alla ricerca dello stilista giusto, pensa di chiedere a Sally ma la ragazza ha già deciso di lavorare con Steffy quindi non può accettare questa proposta.

Hope e Thomas litigano: lei lo accusa di usare il piccolo Douglas solo per farla sentire in colpa…

E domani, che cosa succederà nella uova puntata di Beautiful? Scopriamolo insieme.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 marzo 2021

Liam pensava di trovare l’appoggio di Hope ma a quanto pare, la sua decisione viene bocciata. Hope infatti non ha nessuna intenzione di far lavorare in azienda Zoe, dopo tutto quello che è successo. Zoe sapeva della piccola Beth ma ha deciso di tacere per difendere suo padre. Dalla parte di Liam però si schiera Steffy che, avendo più potere nella Forrester, probabilmente potrebbe prendere questa decisione a prescindere dal parere di Hope. Ma questa mossa servirà davvero a Liam o provocherà solo un allontanamento da Hope?

Liam è sicuro che Thomas sta ancora tramando alle spalle di tutti e crede che Zoe sia l’unica a poterlo dimostrare. Ma sta davvero facendo il giusto gioco?

Lo scopriremo molto presto…

Appuntamento a domani 10 marzo 2021 con una nuova puntata di Beautiful!