Una vita anticipazioni: il delirio di Ursula blocca Felipe, rimandato l’annuncio

Felipe decide davvero di iniziare una relazione seria con Genoveva rinunciando a Marcia? E la bella brasiliana sta davvero per voltare pagina al fianco di Santiago? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 10 marzo 2021. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Genoveva sta tramando da sempre alle spalle di Felipe ma non solo per quello che riguarda Marcia e Santiago. Vuole accelerare i tempi e rendere pubblica la loro relazione tanto da organizzare una sorta di imboscata con i vicini e mettere Felipe con le spalle al muro. Ma l’ultimo incontro tra i due è stato una sorta di scontro, le cose andranno quindi come Genoveva si aspetta? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 10 marzo 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1135 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 marzo 2021

Marcia sembrava voler finalmente voltare pagina al fianco di Santiago, felice anche della serenata che suo marito le aveva organizzato. Ma qualcosa alla fine è andata storta e Marcia non ha riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Santiago le dice che deve fidarsi. Le spiega che di fronte ha quel ragazzo che tanti anni prima l’ha amata e conquistata. Forse non ricorda qualcosa del passato, forse è più vecchio ma è sempre quella persona. La brasiliana però ha ancora nel cuore Felipe.

Bellita continua a credere che dovrebbe fare qualcosa per Margarita e ne parla solo con Araxanta. All’inizio, Felicia rifiuta categoricamente di consentire a Camino di prendere lezioni di disegno. La giovane Pasamar è molto arrabbiata con sua madre e se la prende con Cinta. Gli consiglia di provare a convincerla che le lezioni di Maite sono un’opportunità. Felicia le ricorda tutto quello che è successo con il cinema e le dice che dovrebbe solo pensare a trovarsi un marito…

Felipe incontra Santiago e depone l’ascia di guerra. Gli dice che vuole solo una cosa da lui: che renda felice Marcia e che la rispetti, perchè solo così un matrimonio può funzionare.

Felipe ha deciso di annunciare a tutti il suo fidanzamento con Genoveva ma mentre sta parlando di tutto quello che in questi mesi la donna ha fatto, entra nella stanza Ursula delirando e il discorso dell’avvocato si interrompe…

