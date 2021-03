Una vita anticipazioni: Ursula sta per uccidere Genoveva? Il finale

Clamoroso colpo di scena ad Acacias 38. Che cosa sta succedendo in casa di Genoveva? Ursula le ha puntato al collo un coltello, quali sono le intenzioni della Dicenta? La donna è davvero impazzita o ha in mente un diabolico piano da portare a termine? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci svelano che cosa accadrà nella puntata in onda domani 12 marzo 2021. Vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1136 e scopriremo che cosa farò Ursula a Genoveva…

Nel frattempo possiamo anche dirvi che Marcia è molto dispiaciuta perchè non riesce a lasciarsi andare con suo marito ma vuole dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Felipe è in piazza con gli altri amici e si rende conto che Genoveva sta tardando, cosa molto strana per lei…

E adesso ecco per voi le anticipazioni di domani, 12 marzo 2021. Per voi come sempre le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 marzo 2021

Le anticipazioni ci rivelano che Genoveva non si lascerà spaventare e alla fine, usando le giuste parole, farà si che Ursula metta via il coltello. In apparenza però perchè la Dicenta colpirà la donna al braccio e lei cadrà a terra…Ursula dispiaciuta per quello che ha fatto a Genoveva cerca di aiutarla facendole recuperare conoscenza. Nel frattempo a casa arriverà anche Felipe che aveva un appuntamento con Genoveva e non vedendola arrivare si era preoccupato…

Bellita prova a spiegare alla sua famiglia quello che sta succedendo con Margarita. Ha deciso di aiutarla mandandole del cibo o altro perchè si sente in colpa credendo che la sua carriera sia finita anche per colpa sua. Ma la moglie di Alfonso non ha nessuna intenzione di accettare la carità.

Genoveva decide di non dire a Felipe quello che è successo con Ursula. L’avvocato la porta quindi in ospedale credendo che abbia avuto un incidente domestico. Il giorno dopo Marcia ascolta Casilda e Agustina parlare di quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 12 marzo 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.