Beautiful anticipazioni: Brooke vuole fermare Thomas, come farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato, 13 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano la trama della puntata di domani. Facciamo il punto della situazione: Brooke continua a credere che Thomas sia molto pericoloso ed effettivamente non sbaglia. La Logan non riesce neppure a credere che Steffy abbia deciso di riprendere Zoe a lavorare in azienda, dopo tutto quello che è successo a Hope. Non sa però che c’è un piano di Liam dietro a questa storia…Steffy invita Zoe a rispettare i patti, ricordandole quello che è il piano. Ma tra lei e Thomas c’è davvero qualcosa? La situazione si sta intricando notevolmente visto che lui l’ha baciata e Hope ha visto tutto. Liam è convinto che il suo piano funzionerà. Ma non sa che Thomas ha sempre un asso nella manica da giocarsi.

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 13 marzo 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 marzo 2021

Brooke e Ridge a quanto pare hanno provato in tutti i modi a evitare di arrivare alla fine di questa relazione con il divorzio ma non c’è altro da fare. Brooke continua a essere convinta del fatto che Thomas sia pericoloso, lo presenta a suo padre come uno psicopatico ma Ridge non ci sta e non accetta che si parli di suo figlio in questi termini. Non c’è più nessun rapporto da recuperare con Brooke perchè le accuse che muove a Thomas sono davvero troppo gravi. Ridge non crede che suo figlio stia ancora male e pensa che ormai si sia gettato tutto alle spalle. Ma chiaramente sbaglia…E quando Ridge dice a Brooke che Thomas è pronto a lavorare con Hope la Logan esplode. Non ce la fa più a reggere questa situazione…Thomas ribadisce che Hope è la madre di suo figlio e per lei vuole solo il meglio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta primo dello speciale di Amici 20.