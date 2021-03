Una vita anticipazioni: Genoveva rischia di essere denunciata da Ursula, la farà fuori?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica? Come sempre doppio appuntamento con la soap spagnola che però cambia orario. Si va in onda dalle 16 alle 17,10 circa, in ogni caso dovremmo vedere i classici 50 minuti di un episodio integrale. In onda il 14 marzo 2021, la seconda parte dell’episodio 1136 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1137 della soap spagnola. Abbiamo lasciato Felipe intento a prendersi cura di Genoveva che è stata ferita da Ursula. La donna però non ha detto a Felipe che è stata la Dicenta a farle del male, ha parlato solo di un incidente…Ma come andrà a finire questa storia?

Iniziamo a scoprire i dettagli con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domenica 14 marzo 2021, ecco le ultime news da Acacias 38 per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 14 marzo 2021

Camino inizia lezioni di disegno. È affascinata dal mondo della pittura e da Maite. La guerra tra Lolita e Marcelina finisce quando Jacinto costringe la moglie a spegnere il grammofono. Sembra che finalmente ci sarà la pace tra le due ragazze che però hanno ancora qualcosa da ridire…. Sebbene Lolita abbia una nuova preoccupazione, la vicinanza tra Antoñito e la nipote di Armando la spaventa. E non è la sola a essere preoccupata per la presenza di Maite ad Acacias 38, anche Rosina è gelosa…

La notizia che Felipe ufficializzerà il suo rapporto con Genoveva ferisce Marcia. Vedendo sua moglie triste, Santiago inizia a realizzare i suoi sentimenti per Marcia. La ama davvero e non le vuole fare del male.

Jose fa un provino per il ruolo di un’opera teatrale e ci riesce! Ottiene il ruolo e festeggia con la sua famiglia.

Ursula affronta di nuovo Genoveva, o mantengono la loro alleanza o se ne pentirà per sempre.

Una vita anticipazioni: episodio 1137 prima parte

Genoveva ribadisce a Ursula quello che le aveva già detto prima di essere ferita: se ne deve andare, tra di loro non funziona più niente. Ma la Dicenta non ha nessuna intenzione di farlo e gioca una nuova arma per minacciare Genoveva: se la caccerà da Acacias 38 allora dirà a tutti che ha ucciso Bryce.

Camino è sempre più felice delle lezioni che sta prendendo e del rapporto che è nato tra lei e Matie. Le due insieme visitano anche un museo. Genoveva parla con Felipe di Ursula ma non gli racconta ovviamente la verità…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 14 marzo 2021.