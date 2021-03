Il segreto anticipazioni: Manuela giù per le scale, Donna Begona incastrata?

Il segreto ci aspetta con una nuova imperdibile puntata il 21 marzo 2021, primo giorno di primavera. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama per la puntata di domenica prossima. Pronti a scoprire che cosa succederà? Come avrete visto in queste ultime puntate è successo davvero di tutto ma oggi ci concentriamo in modo particolare sulla vicenda che vede Manuela e donna Begona protagoniste. La governante della famiglia di Don Ignacio ha fatto notare sin da subito la sua perplessità nel ritorni in casa di Begona. Dopo tutto quello che era successo in passato, ha ancora paura di lei e fa bene ad averne. Nella puntata de Il segreto di domenica prossima infatti, vedremo che Manuela sarà spinta giù dalle scale dalla moglie di Don Ignacio. Che cosa ne sarà quindi di lei? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domenica 21 marzo 2021

Nella prossima puntata de Il segreto, Begoña discuterà in maniera piuttosto accesa con Manuela, motivo che la porterà a buttarla giù dalle scale della villa. A quel punto, la Solozabal chiamerà i soccorsi soltanto quando si sarà convinta erroneamente della morte della governante, ma la figlia Marta (Laura Minguell) noterà che invece ancora respira e si rivolgerà immediatamente al dottor Clemente, che raccomanderà a tutti quanti di sorvegliare Manuela giorno e notte.

In casa quindi la situazione è davvero molto tesa perchè nessuno sa che cosa succederà a Manuela e sono tutti molto preoccupati per lei. Nonostante l’incidente, Ramon e Adolfo continuano a litigare mentre Marta sta sempre peggio…

Ma non finisce qui perchè che la moglie di Don Ignacio fosse pericolosa, era parecchio chiaro ma che fosse tanto diabolica da coinvolgere anche sua figlia Rosa nei suoi loschi piani, questo forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato…

Non ci resta quindi che darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata de Il segreto in onda come sempre intorno alle 14,20 su Canale 5.