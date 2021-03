Beautiful anticipazioni: Brooke appoggia il piano segreto ma teme per Hope

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 17 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo appuntamento con la soap americana. Brooke continua a essere molto preoccupata per Hope e fa più che bene visto che Thomas non ha nessuna intenzione di rassegnarsi anche se fa finta di essere interessato a Zoe. E questa volta anche Hope si è accorta che Thomas sta giocando con il fuoco…Nonostante le rassicurazioni di Liam, la mamma di Hope teme ancora che sua figlia possa essere in pericolo e proprio non riesce a stare con le mani in mano. Vorrebbe fare qualcosa ma al momento non le resta che fidarsi del piano di Liam sperando che possa funzionare.

Wyatt intanto si confronta con Liam e gli chiede come vanno le cose e quali sono le intenzioni di Thomas. Stanno scoprendo qualcosa in più grazie a Zoe? Liam spiega a Brooke che il piano al momento dovrà restare segreto altrimenti non funzionerà.

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 17 marzo 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 marzo 2021

Zoe dice a Steffy e a Liam che Thomas ha organizzato un vero e proprio appuntamento per lei, non era mai successo prima. Steffy vuole credere che suo fratello, dopo tutte le promesse che ha fatto sia davvero cambiato e che questo possa essere un primo passo. Ma Brooke non si fida in nessun modo di Thomas e capisce che questa è l’ennesima strategia che il ragazzo sta mettendo in atto…Anche Hope sa bene che forse al momento è meglio non fidarsi di Thomas, come si comporterà adesso?

Non ci resta che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni di Beautiful! Continuate a seguirci per avere aggiornamenti costanti su tutto quello che succederà a Los Angeles!