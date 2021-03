Beautiful anticipazioni: Steffy vuole perdonare Thomas ma non sa che sta ingannando tutti

Che cosa vedremo nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 marzo 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci portano a Los Angeles e ci raccontano quello che accadrà in Italia nelle puntate della soap più amata dal pubblico di Canale 5. Continuano le ricerche di Liam e Steffy che, tramite Zoe, vogliono capire cosa stia tramando Thomas. Hope non ha intenzione di lasciarsi manipolare e, anche se lavorano insieme, tiene le distanze dallo stilista.

Sally intanto decide di parlare con Steffy di quello che sta succedendo con Wyatt, le cose non sembrano funzionare al meglio tra di loro…Steffy sembra pensare ancora a Thomas, al fatto che vorrebbe perdonarlo ma non si fida di lui e ha paura che possa di nuovo sbagliare…

Non ci resta che scoprire quindi quello che accadrà nella puntata di Beautiful di domani, 18 marzo 2021 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 marzo 2021

Il piano di Thomas è davvero chiaro anche se le persone intorno a lui non lo comprendono fino in fondo. Ma quando è con Hope non riesce a resistere alla tentazione di starle vicino ed è per questo che lei non capisce quello che sta succedendo. Dal canto suo Thomas cerca di fare di tutto per far credere alle persone che sono intorno a lui, e anche a Zoe, che è davvero intenzionato a voltare pagina e ad avere una nuova relazione. Hope prova quindi a credere che Thomas sia davvero cambiato ma la cosa è molto complicata. Liam e Steffy cercano di capire anche grazie a Zoe che cosa vuole fare Thomas ma non sanno che stanno giocando con il fuoco. Liam non crede che Thomas sia davvero interessato a Zoe e continua a osservarlo da lontano. Questa volta non ha intenzione di permettergli di fare del male a nessuno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 marzo 2021.