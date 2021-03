Beautiful anticipazioni: Zoe cade nella trappola di Thomas

Zoe cede al corteggiamento di Thomas che le dice che da tempo l’aveva notata e che avrebbe voluto passare del tempo con lei. La ragazza inizia a credere che forse Thomas è sincero e che ha davvero dimenticato Hope…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 19 marzo 2021 su Canale 5. Mentre Zoe e Thomas trascorrono la loro prima notte insieme, Hope cerca di essere positiva e di guardare avanti. Inizia a credere che Thomas potrebbe esser davvero cambiato e vuole persino perdonare Zoe per tutto quello che ha fatto sapendo che la piccola Beth non era davvero morta. Hope spera quindi che entrambi possano essere felici insieme e che lei abbia modo di andare avanti con la sua vita senza più temere Thomas…Ma si sta sbagliando perchè quello di Thomas è un piano studiato nei minimi dettagli…Steffy cerca di stare vicina a Hope mettendo da parte l’astio che aveva provato di recente ma pensa ancora che Liam debba stare al suo fianco e al fianco della piccola Kelly.

Vediamo che cosa succederà nella puntata di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 marzo 2021

Thomas sa bene come gestire ogni singola mossa che studia a tavolino e mai nulla è casuale. Passa la notte con Zoe e lo fa di proposito per dimostrare alla sua famiglia che ha voltato pagina e che adesso ha intenzione di farsi una nuova vita al fianco di un’altra donna. Non è un caso quindi se tutti i Forrester scoprono Zoe e Thomas a letto insieme…A tutto c’è sempre un perchè. Ma chi crederà alle buone intenzioni di Thomas? Il giovane stilista per dimostrare che sta facendo sul serio, decide di chiedere a Zoe di passare il Natale con la sua famiglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 marzo 2021.