Una vita anticipazioni: il piano di Genoveva per mettere a tacere Ursula

Santiago vuole ancora dei soldi e minaccia Genoveva. Le dice che ha bisogno del denaro per costruirsi una nuova vita. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 marzo 2021. Dopo il doppio appuntamento di oggi, la soap ci aspetta domani pomeriggio con un nuovo imperdibile episodio. Il 19 marzo vedremo la prima parte dell’episodio 1140 di Acacias 38. Avrete inoltre visto che Ursula ha capito che Genoveva vede un uomo e ha iniziato a farle delle domande su quella persona ma ancora una volta, la vedova sa come rispondere.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 marzo 2021

Genoveva mette in chiaro una cosa: ha cambiato idea e adesso è lei a non volere che Santiagio e Marcia lascino Acacias 38. Probabilmente la donna vuole che la giovane brasiliana la veda al fianco di Felipe, magari anche sposata…Santiago non può che accettare quanto imposto da Genoveva.

Camino è molto arrabbiata dopo aver scoperto che suo fratello la spiava ma Emilio intercede per lei con sua madre e cerca di convincere Felicia che non ci sia nulla di male in queste lezioni di disegno che sua sorella sta prendendo.

Ursula incontra Genoveva e le altre signore di Acacias 38. Genoveva si mostra interessata alle sue condizioni di salute ma ancora nessuno sa che la Dicenta non lavora neppure per lei. L’obiettivo di Genoveva è chiaro: far credere a tutti che Ursula sia impazzita e che non abbia più la mente lucida. In questo modo, se la donna le dovesse muovere delle accuse, tutti penserebbero che è pazza e sta inventando tutto. E Genoveva vuole mettere in chiaro le cose anche con la stessa Ursula andando in soffitta da lei…E’ chiaro che Genoveva abbia in mente un piano: far credere a Ursula che molte delle cose che vede o crede siano frutto della sua immaginazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 19 marzo 2021.