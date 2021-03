Beautiful anticipazioni: Thomas e Shauna alleati, ma fino a che punto?

Thomas cerca di convincere Hope di essere cambiato e per farlo le parla di quello che si aspetta dalla storia con Zoe, dicendo che tra di loro le cose vanno bene e che iniziano a fare sul serio…Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata della soap di Canale 5 in onda domani 22 marzo 2021. Thomas continua a fingere mentre Zoe crede davvero che possa provare qualcosa per lui…Ma in realtà anche lei è una nuova vittima della sua follia. Non ci resta che scoprire adesso che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5 iniziando proprio dall’episodio che ci aspetta domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 marzo 2021

Thomas ha bisogno di una complice in questo gioco che sta portando avanti visto che ormai ha fatto credere a tutti di essere cambiato, anche a Zoe con la quale prima invece si confidava. Ma adesso deve far credere alla ragazza che prova qualcosa per lei e che vuole voltare pagina. Per questo, per parlare di Hope sceglie una nuova confidente. Decide di raccontare tutto a Shauna parlando con lei dei progetti che ha per il futuro e di come sia ancora innamorato e ossessionato da Hope. Shauna gli dice che potrebbe dire tutto a Ridge ma Thomas sa che lei non lo farà… E intanto pensa alle prossime mosse da fare… Hope intanto inizia a ragionare su questa nuova storia d’amore appena nata tra Zoe e Thomas. Da un lato vorrebbe anche essere felice per questa novità ma non sa se davvero Zoe possa essere la persona giusta per il padre di Douglas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 marzo 2021 come sempre su Canale 5.