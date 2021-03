Il segreto anticipazioni: Manuela si sveglia, incastra donna Begona?

Era chiaro davvero a tutti che la moglie di Don Ignacio fosse ancora molto molto pericolosa. Manuela lo sapeva bene e aveva invitato il suo datore di lavoro a stare in guardia ma Begona ha manipolato tutti, facendo credere di essere di nuovo in grado di gestire la sua vita…E così ci siamo ritrovati la povera Manuela in fin di vita. Ma che cosa succederà nelle ultime puntate de Il segreto? Per chi non lo sapesse, mancano pochissimi episodi al gran finale. Molto dipenderà dal taglio che Mediaset darà a queste ultime puntate della soap ma Il segreto dovrebbe salutarci, nel mese di aprile con gli ultimi episodi che decretano la fine della saga degli abitanti di Puente Viejo. Cosa succederà dunque nella puntata della soap spagnola in onda il 28 marzo 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i dettagli sulla puntata de Il segreto che ci aspetta domenica prossima.

Il segreto anticipazioni: la trama della puntata di domenica 28 marzo 2021

Per Jean Pierre è arrivato il momento di confessare a Tomas il vero motivo per il quale lui e Isabel sono così legati. L’uomo rivela di essere il vero padre di Adolfo e racconta anche a Tomas perchè quando Simon Castro è morto, lui non è rimasto al fianco della marchesa. Tomas, dopo l’incidente di Adolfo, che aveva portato Isabel a non volere che donasse il sangue, aveva capito come stavano le cose ma sua madre si era poi rimangiata tutto, dicendo che aveva sbagliato. E invece Tomas aveva capito bene quello che stava succedendo…Come reagirà di fronte a queste rivelazioni? Che cosa farà con sua madre adesso che sa tutto? E soprattutto Jean Pierre racconterà anche ad Adolfo la verità?

Alla fine Manuela si sveglia e dice che è caduta dalla scale ma non ricorda quello che è successo. Dice di non sapere come sia scivolata e che donna Begona l’ha soccorsa. Ma in realtà le cose sono andate in modo diverso…Manuela sta mentendo, ricorda quello che è accaduto davvero?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta domenica 28 marzo 2021. La soap andrà in onda subito dopo Beautiful e a seguire, anche domenica prossima, vedremo Una vita.