Una vita anticipazioni: Ursula cacciata e umiliata via da Acacias 38, come si vendicherà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 22 marzo 2021? Grande attesa per le sorti di Genoveva dopo la recente mossa di Ursula. La Dicenta sembra pazza ma in realtà sa bene che cosa vuole fare. Ed è per questo che si è messa sulle tracce di Cristobal facendolo arrivare nuovamente ad Acacias 38. Che cosa farà l’uomo questa volta, potrebbe fare del male a Genoveva o rivelare qualcosa del passato della donna che possa essere utile a Ursula per minacciare la sua padrona? Ursulaperò non sa che Genoveva ha già un’altra mossa pronta: l’accusa del tentato suicidio di Agustina di esser stata lei a istigare la sua amica...Marcia e Santiago sembrano aver trovato la giusta soluzione per andare avanti con il loro matrimonio, un compromesso per provare a essere felici. Marcia però non sa nulla del grande inganno che è stato ordito alle sue spalle. Resterà all’oscuro ancora per molto tempo? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1141 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 marzo 2021

Agustina parla con Fabiana di quello che ha scoperto a la donna non si stupisce per le sue parole. Sa bene fino a che punto Ursula possa arrivare e non si meraviglia per quello che ha fatto. Nello stesso momento Genoveva decide di raccontare tutto quello che dice di aver appena scoperto anche a Felipe. Ovviamente l’avvocato non immagina che è stata Genoveva a ordinare a Ursula tutte quelle cose, iniziando da Agustina che era in soffitta insieme alle altre quando lei e Samuel stavano scappando da Cristobal.

Genoveva finge di sentirsi in colpa con Felipe per quello che è accaduto ma l’uomo al rassicura: non è dipeso da lei, è Ursula che è il diavolo e lui l’ha sempre pensato…

Per Ursula è arrivato il momento di andare via, umiliata da tutti gli abitanti di Acaicas 38 come era già successo in passato, quando era stata Cayetana a punirla per tutto il male fatto. Questa volta tutti difendono Agustina e cacciano la donna in malo modo. L’unica che ha cercato di aiutarla è stata Marcia, nonostante tutto il male che la donna le ha fatto.

In casa di Bellita si festeggia per il debutto di Josè che sembra avere un grande talento per il teatro! E le signore di Acacias 38 parlano ancora di quello che è successo con Ursula…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 marzo 2021 su Canale 5.