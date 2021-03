Una vita anticipazioni: Ursula dice la verità a Felipe, le crederà?

Come avrete visto alla fine Felipe è arrivato giusto in tempo per salvare Genoveva, come lei forse si aspettava…Ursula stava per strangolarla ma l’avvocato l’ha fermata prima. Che cosa ne sarà adesso della Dicenta? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 26 marzo 2021 su Canale 5. Ci aspetta domani alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1143 della soap! Come saprete Una vita ha chiuso i battenti in Spagna, è stata girata proprio in questi giorni l’ultima puntata di Acacias 38 ma in Italia, la soap spagnola ci terrà compagnia almeno per un altro anno! Per cui noi continueremo a darvi tutte le anticipazioni del caso. Pronti per la puntata di domani?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 marzo 2021

Felipe è arrivato a casa di Genoveva in tempo e le ha salvato la vita vedendo quindi con i suoi occhi quanto Ursula può essere pericolosa. Il piano della bella Genoveva ha funzionato…Si potrà finalmente liberare da Ursula? La Dicenta prima di essere portata via, prova a dire a Felipe che la donna che crede di amare è la responsabile della fine della relazione con Marcia ma l’avvocato non sembra avere intenzione di credere alle parole di una pazza. Felipe è turbato dalle parole di Ursula ma preferisce credere a Genoveva, forse però, un tarlo è stato messo nelal sua testa.

Maite, per alleviare il disagio di Felicia con le lezioni, suggerisce alla sua studentessa di fare un ritratto a sua madre. In un’altra delle sue lezioni, l’insegnante affronta Camino con il nudo maschile e la ragazza rivive i suoi incubi su Valdeza. Santiago decide di provare nuovamente a chiedere dei soldi a Genoveva. Vuole andare via dalla Spagna adesso che Marcia sta dalla sua parte, prima che possa essere troppo tardi. E forse ha ragione nel voler fare le cose di fretta visto che Felipe, dopo le parole di Ursula, potrebbe davvero sospettare qualcosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 26 marzo 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.