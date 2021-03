Una vita torna anche al sabato: Felipe indagherà su Genoveva e Santiago?

Grandi notizie per chi deve stare in casa e vuole seguire le sue amate soap! Una vita infatti torna in onda anche il 27 marzo 2021 al sabato pomeriggio! Che cosa accadrà quindi nella puntata di domani? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 27 marzo 2021. Vedremo su Canale 5 un appuntamento più lungo del solito per cui sarà trasmessa la seconda parte dell’episodio 1143 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1144. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ursula ha minacciato Genoveva dicendole di avere delle informazioni molto importanti, ottenute grazie all’incontro con Cristobal e ha fatto il nome della sua amica Marlene. Genoveva ne è stata turbata ma allo stesso tempo ha fatto si che Ursula fosse cacciata da casa sua da Felipe…La Dicenta però, prima di essere cacciata via dall’avvocato, gli ha detto che c’è lo zampino di Genoveva nel ritorno di Santiago ad Acacias 38. L’avvocato sembra non averci dato peso ma potrebbe essere molto turbato da queste rivelazioni…Indagherà per capire se è vero quello che Ursula ha detto?

Una vita anticipazioni: la trama del 27 marzo 2021

Genoveva e Santiago parlano nella piazza di Acacias 38: lui vuole dei soldi per lasciare la Spagna. Ma Genoveva non ha intenzione di ascoltarlo: Felipe vede Marcia felice con suo marito e questo deve bastare…Santiago però non sembra volersi arrendere…

Nel frattempo Antonito suggerisce a Emilio di chiedere la mano di Cinta. E allora il giovane inizia a fantasticare anche sulla prima notte di nozze tanto che la ragazza crede che la voglia sposare solo per raggiungere quello scopo…

Margarita decide di confidare a Bellita quello che sta passando: Alfonso l’ha lasciata per stare con una attrice più giovane. Ma sarà vero? Genoveva confida a Felipe di essere molto preoccupata per gli scheletri nell’armadio del suo passato e racconta di Cristobal, l’uomo che ha ucciso Samuel..

Nel secondo episodio invece…( episodio 1144 Acacias 38 prima parte)

Marcia è preoccupata per quello che sta succedendo perchè vede Santiago molto impegnato. IN realtà il giovane sta cercando di mettere dei soldi da parte in modo da poter andare via per sempre da Acacias 38 anche senza l’aiuto di Genoveva…Al suo ritorno, Santiago riceve una bellissima dichiarazione d’amore da parte di Marcia...

Bellita scolta la confessione di Margarita che nel dettaglio le spiega quello che è successo con Alfonso. Genoveva intanto prova a distrarsi pensando al lavoro e convoca una nuova riunione con Ramon…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda al sabato pomeriggio al posto di Amici.