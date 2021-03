Beautiful anticipazioni: Steffy non si fida di Thomas, Liam lo fermerà?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful anche oggi. Pronti per scoprire quello che accadrà in attesa della puntata domenicale ? Tutti i dettagli con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama di Beautiful per la puntata di domani, 28 marzo 2021. La soap americana ci aspetta come sempre intorno alle 14 per un nuovo episodio da non perdere. Avrete visto che Thomas continua con il suo piano ma Liam questa volta sa quanto possa essere pericoloso e ha intenzione di fermarlo prima che possa fare di nuovo del male a Hope. Arriverà in tempo? Perchè sembra proprio che Hope stia per cadere, per l’ennesima volta in una delle trappole lanciate dal figlio di Ridge.

Nel frattempo il Forrester continua a credere che il posto di Liam sia al fianco di Steffy e dice a Carter di essere sicuro che Liam sia ancora innamorato di sua figlia.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 marzo 2021

Ridge vorrebbe che Liam tornasse insieme a Steffy ma sembra aver rinunciato a quello che era il piano originario. Infatti crede che Thomas si sia davvero invaghito di Zoe e spera che tra di loro possa nascere una bella storia d’amore in modo che il giovane possa dimenticare Hope e la sua ossessione per la Logan. Steffy ha qualche dubbio in merito…Ma anche lei vorrebbe sperare che Thomas sia cambiato anche se Liam ha cercato di farle aprire gli occhi sul tema.

Steffy quindi decide di condividere con Ridge le paure di Liam che continua a credere che Thomas possa essere pericoloso. Ridge però non sembra essere d’accordo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 28 marzo 2021 su Canale 5. A seguire poi Il segreto. Alla domenica, per questa ultima settimana, vedremo ancora tutte le soap di Canale 5 mentre da Pasqua, ci sarà spazio per il ritorno in grande stile di Domenica Live con Barbara d’Urso in diretta dalle 14.50.