Una vita anticipazioni: il piano di Genoveva per far fuori Cristobal

Dovrebbe essere l’ultima domenica in compagnia di Una vita. Come saprete infatti, la soap spagnola dalla prossima settimana potrebbe andare in pausa almeno alla domenica. Nel pomeriggio di Canale 5 torna Domenica Live in diretta dalle 14,50 per cui nel palinsesto dovrebbe esserci spazio solo per Beautiful e Il segreto, alle sue ultime puntate! Una vita però ci farà compagnia dal lunedì al sabato e come sempre sul nostro sito, potrete leggere tutte le anticipazioni del caso! Cosa accadrà quindi nella puntata di Una vita di domani, 28 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della seconda parte dell’episodio 1144 di Acacias 38. Come avrete visto Ursula sta cercando di mettere nei guai Genoveva ma la donna ha Felipe dalla sua parte, almeno per ora. Che cosa succederà con Cristobal? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 marzo 2021

Servante inaugura davanti a Rosina la sua sala culturale con ospiti della servitù. Rosina, gelosa, chiede di partecipare, ma lui rifiuta. Per vendicarsi di quello che aveva fatto proprio con l’uomo, non accettando la sua proposta… Arantxa schiaffeggia Cesáreo quando lui cerca in qualche modo di avvicinarsi a lei, pensando che ci possa essere una bella amicizia, o forse qualcosa in più…Ma la domestica di Bellita non sembra pensarla allo stesso modo.. Santiago continua a cercare lavoro per mettere da parte il denaro necessario per andare via per sempre da Acacias 38 con Marcia.



Genoveva incontra Cristóbal con una proposta studiata a tavolino ma lui non lo sa e neppure Ursula immagina quello che sta succedendo. Infatti è una trappola. Felipe e Méndez mettono all’angolo Úrsula, ma lei non si arrende e nega ogni coinvolgimento con Cristóbal. L’uomo viene arrestato e Genoveva sembra cavarsela anche questa volta…La donna ha infatti finto di sedurlo ma lui l’ha minacciata e quindi la polizia ha potuto procedere con l’arresto.

Bellita coccola come può Margarita facendole dei regali…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 16,30su Canale 5.