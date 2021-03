Beautiful anticipazioni: Hope accetterà la proposta vincolata di Liam?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà domani, 29 marzo 2021. Liam riuscirà a dimostrare che Thomas ha solo un nuovo diabolico piano in mente e che non è affatto cambiato rispetto a prima? Per cercare di salvare e proteggere in qualche modo Hope, Liam ha deciso di fare un passo molto importante. Non ha solo chiesto la mano di Hope ma ha anche dato delle regole per questo matrimonio. Liam sa bene che Thomas è davvero pericoloso ed è per questo che vuole ottenere qualcosa da Hope. Se lo vorrà sposare e quindi se vorrà avere una famiglia con lui, dovrà rinunciare alla collaborazione con Thomas alla Forrester ma non solo. Liam vuole anche che Hope rinunci alla custodia congiunta con il piccolo Douglas. Non può far parte della loro famiglia. Hanno bisogno di crescere Beth da soli senza metterla in pericolo.

Che cosa farà quindi adesso Hope, cederà a queste richieste da parte di Liam e accetterà di sposarlo? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful per la prossima puntata, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 marzo 2021

Hope è molto colpita dalla proposta di Liam e sa bene di essere innamorata di lui. Ma allo stesso tempo sa anche che non vuole rinunciare alla custodia di Douglas perchè lo ama ormai come se fosse suo figlio e Liam non le può chiedere una cosa simile. Per questo motivo, almeno per il momento, non può accettare la proposta di matrimonio di Liam e deve rifiutare. Ma questo no significa anche la fine della relazione?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful in onda nel mese di aprile 2021 per scoprire tutto quello che accadrà a Los Angeles!