Il segreto anticipazioni: Manuela denuncerà Begoña prima che sia troppo tardi?

Ci avviamo verso il gran finale, nel mese di aprile 2021 dovrebbero andare in onda le ultime puntate de Il segreto anche se dalla prossima settimana, gli episodi saranno più brevi. Infatti come vi abbiamo già raccontato, dalla prossima domenica, domenica di Pasqua, nel pomeriggio di Canale 5 torna in onda Domenica Live in diretta dalle 14,50. Il segreto quindi andrà in onda per una ventina di minuti circa, con un episodio molto breve. Che cosa accadrà a Pasqua? Le nostre anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto del 4 aprile 2021 con le ultime notizie da Puente Viejo. Avrete visto che Manuela sembra non ricordare nulla di quello che è successo in casa prima che cadesse dalle scale ma in realtà le cose sono molto diversi. Manuela infatti sa bene quello che Donna Begona ha fatto, che cosa accadrà quindi ora? Scopriamolo con le anticipazioni, ecco le ultime notizie per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama del 4 aprile 2021

Deve succedere ancora di tutto nelle prossime puntate de Il segreto e infatti vedremo come Donna Begona, riuscirà a convincere Rosa ad aiutarla nel suo intento crudele…Ignacio ha organizzato dei turni per vegliare notte e giorno Manuela, e in questi turni ha coinvolto anche le sue figlie Marta, Rosa e Carolina pensando che la donna possa quindi essere al sicuro. Ma non immagina quello che sta per succedere. Un imprevisto che Begoña si troverà a dover gestire, prima che la “rivale” si risvegli e l’accusi di tentato omicidio. Motivo per cui cercherà una particolare alleata…Nel frattempo però Manuela, che si è svegliata, ha deciso di raccontare a una persona di cui si fida, quello che è successo davvero. La donna infatti ha spiegato a Encarnacion che ricorda quello che è successo il giorno della caduta dalle scale: è stata Donna Begoña.

Una rivelazione che lascia la donna sconvolta ma del resto c’era da aspettarselo…

Nelle prossime puntate de Il segreto, le ultime della saga, vedremo come Begoña convocherà Rosa nel salone e le riporterà alla mente un consiglio che le aveva dato soltanto qualche giorno prima, ossia di lottare con le unghie e con i denti per liberarsi delle persone che avrebbero ostacolato il suo cammino…E a quanto pare anche Manuela potrebbe essere tra queste…

Appuntamento a domenica prossima con Il segreto.