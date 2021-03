Una vita anticipazioni: Margarita vuole uccidere Bellita?

Ecco le anticipazioni di Una vita che ci aspettano per la puntata in onda domani, 29 marzo 2021! Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata? Siamo giunti all’episodio 1145 di Acacias 38 e come avrete visto, di cose ne devono accadere. Genoveva ha messo su il suo piano per far arrestare Cristobal e adesso può finalmente incastrare anche Ursula. Ma siamo davvero sicuri che alla fine dei conti, Felipe non scoprirà nulla? E poi che cosa sta davvero tramando Margarita contro Bellita, facendo finta di essere da sola e abbandonata? Lo possiamo scoprire solo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 marzo 2021

Genoveva ha convinto Felipe del fatto che anche dietro l’omicidio di Samuel ci fosse Ursula, che aveva dato a Cristobal tutte le informazioni necessarie. Ma la Dicenta continua a raccontare la sua verità…Felipe crederà quindi a lei oppure si fiderà ciecamente delle parole di Genoveva? Felipe però ha intenzione di andare avanti per la sua strada e non crede a Ursula anzi, le dice che troverà il modo per farle passare il resto della sua vita in carcere…

Servante decide di chiedere a Rosina di prendere il suo posto al salotto letterario ma, quando gli altri scoprono che ci sarà lei, decidono di non partecipare. Cinta sta per ricevere una proposta molto importante mentre Felicia per la prima volta si rende conto del grande talento che sua figlia ha con i dipinti. Margarita sta tramando qualcosa ma al momento nessuno sospetta di lei eppure sembra avere intenzioni non buone. Vuole fare del male a Bellita per vendicarsi?

Non ci resta quindi che seguire la puntata di Una vita in onda domani per capire che cosa succederà ad Acacias 38! Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.